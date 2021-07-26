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«Белнефтехим» анонсировал 23-е в этом году подорожание автомобильного топлива

26.07.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 23-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку.

«Белнефтехим» анонсировал 23-е в этом году подорожание автомобильного топлива
Фото: «Белоруснефть»

Мотивировка: «С 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 г. увеличилось на 37%», в то время как «с начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%».

С 27 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,93 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,03, АИ-98-К5-Евро — 2,25, дизтоплива — 2,03.

До этого цены повышались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, 2, 8, 15, 24 и 29 июня, а также 6, 13 и 20 июля.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость бензина АИ-98-К5-Евро возросла на 11,39%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 12,78%, АИ-92-К5-Евро — на 13,53%.

В середине апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе стоимости нефти и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. К тому времени с начала года цены выросли на 4,95—5,88% (10 раз по копейке). Таким образом, годовой план повышения цен выполнен. При этом курс доллара с середины апреля снизился на 4,6%.

 
 
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Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 23-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку.
 
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