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В июне запасы готовой продукции в промышленности продолжили расти

26.07.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За июнь 2021 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении увеличились на 214 млн до 5 млрд 422,9 млн рублей, свидетельствуют данные Белстата.

В июне запасы готовой продукции в промышленности продолжили расти

В то же время соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 1 июля текущего года составило 56,8% против 78,1% на 1 июля 2020-го, передает БелаПАН.

В январе запасы выросли на 408,8 млн рублей, в феврале — на 174,7 млн, в марте — снизились на 66,8 млн, в апреле — на 43,5 млн, в мае вновь выросли — на 89,3 млн рублей.

По итогам первой половины 2021 года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска — 84,7% среднемесячного объема производства. Затем следуют Минская (80,9%), Брестская (64,3%), Гродненская (62,9%) и Могилевская (56,4%) области. Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (43,5%) и Гомельской (22,8%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

В разрезе отраслей наибольший в относительном выражении уровень запасов готовой продукции на 1 июля был в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,6 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов (в 1,9 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 11,9% (на 1 июля 2020 года — 14,3%), в обрабатывающей — 65,6% (91,8%), в том числе в пищевой промышленности — 52,2% (61,3%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 70,5% (99,4%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 июля составил 35,2% (41,2%), в производстве электрооборудования — 87,2% (79,4%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 81,6% (101%), транспортных средств и оборудования — 69,3% (128,7%), машин и оборудования — 123,6% (218,5%).

 
Теги: Минск
 
 
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За июнь 2021 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении увеличились на 214 млн до 5 млрд 422,9 млн рублей, свидетельствуют данные...
 
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