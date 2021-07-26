Снова растут цены на топливо









"Розничные цены на моторное топливо с 27 июля 2021 года изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро Br1,93, АИ-95-К5-Евро – Br 2,03, АИ-98-К5-Евро – Br2,25, ДТ – Br 2,03", - заявили в "Белнефтехиме"





пишет Смартпресс, что с начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%. Там отметили,Смартпресс, что с начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%.





Последний раз цена на топливо менялась 20 июля, тогда дизель и бензин дорожали на 1 копейку.