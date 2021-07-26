«Для меня просто шок, что все вокруг обманывают…» В квартиры гомельчан приходят люди под видом «проверки вентиляции». А что происходит дальше?









Принудительное вентилирование





К жительнице Гомеля Анастасии постучал в дверь молодой человек в синей униформе и с бейджем.





— Обязательная проверка вентиляционных систем, — представился он. — Я из «Облвентиляции».





пишет Сильные Новости, например, со сверкой газовых счетчиков. Поэтому девушка сразу пустила пришедшего в квартиру: «Надо так надо». При этом молодой человек вел себя обходительно, сразу же стал надевать бахилы: «Не хочу вам намусорить». Одним словом — вызывал доверие. Время от времени к квартиросъемщикам приходят проверяющие,Сильные Новости, например, со сверкой газовых счетчиков. Поэтому девушка сразу пустила пришедшего в квартиру: «Надо так надо». При этом молодой человек вел себя обходительно, сразу же стал надевать бахилы: «Не хочу вам намусорить». Одним словом — вызывал доверие.





Пришедший сразу стал убеждать, что вентиляция — это «жизнь и здоровье вас и вашего ребенка». Двухгодовалый малыш бегал здесь же, изрядно мешая маме вникнуть в суть проблем с вентиляцией, ее очисткой и оплатой. Тем временем вежливый молодой человек предупредил: дом старый, а скоро же проверка МЧС, и «вам прилетят немалые штрафы», поэтому лучше почистить вентиляционную систему прямо сейчас.





— Из-за того, что ребенок сильно отвлекал, я не всегда могла сосредоточиться на разговоре. Но мне показалось, что речь шла о том, что данные работы будут как профилактические выполнены бесплатно, — говорит Анастасия. — Только когда я уже подписала договор, я увидела сумму — 175 рублей. Я была удивлена и спросила, могу ли отказаться. Молодой человек опять долго говорил, и я так поняла, что это все обязательно. Я осталась стоять растерянной.





Мастер по очистке явился меньше чем через 10 минут. В течение минут пяти он что-то чистил в вентиляционном канале прибором, похожим на бытовой пылесос. В этом и заключались все работы, за которые нам нужно было заплатить сумму, составляющую более половины моих декретных. При этом ни до этих работ, ни после исправность вентиляции никто не проверял. Это я потом уже сообразила: кто сказал, что ее надо было чистить?





«Над тобой еще и смеются, если ты веришь людям…»





Вскоре выяснилось, что Анастасия не единственная, кто попала в подобную историю. В ее районе, где много панельных пятиэтажек, «проверяющие вентиляцию» обошли множество квартир. Чаще всего их «клиентами» становились пожилые люди, поверившие, что эта платная «чистка» является обязательной. Одна их пожилых женщин вспоминает, что ей сказали: «Мы не застали вас дома, а все ваши соседи уже подписали договор. Это обязательная процедура, и вам надо тоже сделать и оплатить».





Для пенсионера отдать такую сумму — это значит остаться или без еды, или без лекарств, или без оплаты коммунальных платежей.





Анастасия вместе с подругой ездили на офис ООО «Облвентиляция», пытаясь добиться расторжения договора, но там сделать это отказались. Название компании звучит, как у государственной структуры. На самом деле это частная коммерческая организация, профиль которой — клиринговые услуги. Компания зарегистрирована менее месяца назад.





Однако информация о них уже содержится на ресурсе, фиксирующем недобросовестных предпринимателей и работодателей Гомеля:





«ООО „ОблВентиляция“ — молодые и ранние (17.06.2021). Предложили БЕСПЛАТНО проверить вентиляцию в квартире, якобы у них плановые работы. „Если с вас будут просить деньги, то это мошенники. А мы сделаем бесплатно“. Подписал, не читая бумаги, а через несколько часов увидел, что 175 рублей. Они сами подтвердили, что мошенники. Заявление в ЖОВД написал, там уже знают об этой ситуации — десятки обманутых и введённых в заблуждение людей».





Знают эту фирму и в Гомельском обществе защиты прав потребителей, куда Анастасия также обратилась. Юрист Андрей Бабич так прокомментировал «Сильным Новостям» ситуацию:





— На сегодняшний день у нас есть уже несколько жалоб от потребителей, которые считают, что их права были грубо нарушены со стороны ООО «Облвентиляция». На следующей неделе будем подавать первый судебный иск. Дело, конечно, не простое. Фирма подстраховалась юридическими договорами с клиентами, а вот введение потребителей в заблуждение остается за скобками. Схожие схемы использовались ранее при установке фильтров для воды. Тогда эти фирмы назывались «Водбелсанитария», «Центр работы с населением». И несколько дел они проиграли.





ООО «Водбелсанитария» мошенническим путем навязывали гомельчанам, зачастую тем же пенсионерам, фильтры для очистки воды, ссылаясь на некое решение об их обязательной установке.





Анастасия говорит:





— Я также ходила в администрацию Железнодорожного района, хотела написать заявление, но мне там сказали, что они такими делами не занимаются. И в Администрацию Президента тоже не рекомендовали обращаться. Еще и посмеялись: «Ну понятно, когда старые бабушки на это попадаются, а вы же молодая девушка…» — говорит Анастасия. — А разве пожилым людям можно становится жертвой обмана? Для меня просто шок, что все вокруг открыто обманывают, об этом знают, но смеются с тебя, что ты веришь людям. А ведь должно быть наоборот.





В администрации Анастасии посоветовали обратиться в милицию. Девушка говорит, что сама она заявления в милицию подавать не стала, но проходя по двору, случайно услышала, как участковый милиционер тоже говорит про вентиляцию. Выяснилось, в правоохранительные органы подано уже около пяти заявлений с подозрением на мошенничество. Но при этом явные признаки этого деяния, например, введение людей в заблуждение заявлениями про «обязательную проверку вентиляции», действиями от имени ЖЭУ, остаются на словах. В сухом же остатке имеется только договор об уплате «услуг», добровольно подписанный доверчивым клиентом.





Участковый инспектор посоветовал Анастасии обратиться в суд. Девушка также подала досудебную претензию. Время ответа на нее со стороны поставщика услуг — месяц, в то время как срок оплаты по договору — 21 день. После этого ООО «Облвентиляция» будет брать немалую пеню — 0,5% в день.





— Увы, мы слишком часто не знаем своих прав, — говорит Анастасия. — Я тоже побоялась идти в суд, хоть адвокат и говорил мне, что 90% мы выиграем дело. Судебные тяжбы — это не для каждого.





Как сообщалось ранее, Гомельский горисполком разъяснял: стоимость работ по очистке вентиляции уже включена в коммунальные платежи. Дополнительную оплату за такие работы могут требовать только мошенники.