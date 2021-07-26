Эксперт: “Лукашенко 2.0 образца весны 2020-го устроит США и ЕС”





“Лукашенко должен уйти!”. Пикет на Комаровке, Минск / Еврорадио









— Сейчас про “обнуление” говорить рано, потому что согласно действующей Конституции нет ограничений на количество сроков нахождения на посту президента, — рассказывает Еврорадио руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — А результаты выборов 2020 года могут обнулиться только через новые выборы. И это то, чего требует не только Запад публично, но и то, о чём говорил Кремль через своих пропагандистов.





Я с большой степенью уверенности считаю, что уже в ближайшие месяцы мы можем получить не только конституционный референдум, но одновременно и президентские выборы. Последняя волна репрессий, которая происходила в течение последнего месяца, свидетельствует именно о зачистке политического поля перед электоральной кампанией. Перед президентскими выборами 2020 года происходило примерно то же самое: изоляция людей, которых посчитали возможными организаторами протестов, уничтожение альтернативных источников информации.













Если предположить, что Лукашенко всё-таки уйдёт, — куда и на каких условиях он может уйти? Кто может гарантировать его спокойный уход?





— Россия ему это может гарантировать, — уверен Андрей Поротников. — Не нужно говорить, что “ничего нельзя гарантировать”. Другой важный момент — мы ведь ещё не видели текст изменённой Конституции. То, что слил Воскресенский, может быть ложной целью для того, чтобы спровоцировать какие-то дискуссии, проверить реакцию белорусского общества на такого рода изменения.





Не исключено, что досрочные президентские выборы будут “игрой в одни ворота”, и Кремль это вполне устроит. Но что скажут на Западе?





— Когда начнётся деэскалация внутриполитической ситуации в Беларуси, когда начнут отпускать политзаключённых и попробуют отмотать ситуацию по состоянию хотя бы на май прошлого года — я вас уверяю, Западу этого будет абсолютно достаточно, — продолжает эксперт. — Они с большой неохотой вводили секторальные санкции и реагировали на то, что происходило в Беларуси. Для Запада Александр Лукашенко — персонаж неприятный, но неприятный эстетически. А так, сбольшего, он соответствует стратегическим интересам ЕС и США. И если на выходе они получат “Лукашенко 2.0” образца весны 2020 года — это их удовлетворит полностью, будьте уверены.