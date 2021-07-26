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Голиков: если вас интересует, что на самом деле происходит в белорусской армии, инициативная группа блогеров есть во всех соцсетях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. О суевериях и невероятно суеверной части населения Беларуси расскажет в своей рубрике блогер Алексей Голиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Голиков, блогер:
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
Ровно 20 лет назад вот из этих ворот вышел молодой человек. И сегодня он возвратился для того, чтобы опять попасть туда. Здравствуйте, меня зовут Алексей Голиков, я служил в этой части. Тогда это были железнодорожные войска ВЧ 32213. Сегодня это транспортные войска, и мы попадем туда для того, чтобы показать вам, как сегодня служит белорусский солдат.
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
В тот момент, когда служил я, было всего лишь две формы одежды: рабочая, в которой мы выполняли ремонт техники, бегали по полигонам, и повседневка. В повседневке мы ходили в том числе и в увольнение, просто мы ее гладили, чистили, чтобы блестела. Сейчас, как нам уже показывают, в транспортных войсках есть несколько видов одежды.
Начнем с самой, скажем так, непрезентабельной – это рабочая форма одежды, в которой ребята ремонтируют технику, обслуживают какие-то узлы, агрегаты. Возможно, даже проходят какие-то учебные занятия. Потом есть повседневная форма одежды, она называется «боевая», в которой они находятся ежедневно. И парадная форма одежды, в которой они ходят в увольнение. Она отличается по внешнему виду и выглядит довольно презентабельно. А еще есть спортивная форма одежды. Мы уже показывали в стриме, что ребята занимаются в спортивной одежде. Нам пишут в комментариях: «Голиков, что ты нам показываешь, это все показуха, нет никакой спортивной формы в армии».
Я подошел и спросил. Мне говорят: «Ну, подойдите к одежде, спросите сами». На каждой одежде есть пришитая бирочка, которую, наверное, вряд ли кто-то будет пришивать как-то отдельно. Действительно, на одежде есть капли пота, потому что ребята занимаются. То есть это реальная спортивная форма, в которой ребята тренируются или идут на разминку. Это говорит о том, что в белорусской армии тоже происходит и техническое переоснащение, в том числе и со стороны службы быта. Поэтому ваше дело – верить или не верить, мы вам всего лишь показываем, как есть.
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
У меня прямо ностальгия по армейской жизни. Я за 20 лет первый раз попадаю в реальную воинскую часть. Это настолько круто, настолько классно – просто новый адреналин в крови. Ты моментально втягиваешь живот, выпрямляешь грудь и при стойке «смирно» у тебя резко сводятся пяточки и разводятся носочки.
Алексей Голиков:
Естественно, выходишь солдатом на КПП, благодаришь родителей за воспитание – это нормально, это правильно. И это не скрытый какой-то там подтекст, это действительно. Я и сейчас скажу каждой матери, отцу спасибо за воспитание сына. Но получаю от матери ответ: «Знаете, вы не могли бы солдата еще на полтора года оставить?» Ее сына. Честно сказать, я сконфузился, неудобное положение. «А что, причина?» Она говорит: «Мы так отдохнули от него». Были и такие ситуации. Но буквально через неделю звонок этой матери. Я сразу не узнал, она потом начала объяснять, кто такая. Номер телефона мы ни от кого не прячем, на КПП каждого командира, заместителя мобильный телефон есть – поэтому, я так понимаю, срисовала. Звонит с благодарностью и говорит: «Вы знаете, за 20 лет мой сын в первый раз спросил: «Мама, чем тебе помочь?» Что вы, – говорит, – делаете с ними в армии?»
Алексей Голиков:
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Голиков: если вас интересует, что на самом деле происходит в белорусской армии, инициативная группа блогеров есть во всех соцсетях
Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. О суевериях и невероятно суеверной части населения Беларуси расскажет в своей рубрике блогер Алексей Голиков, сообщили...
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