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«Лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения». Юрий Воскресенский о конституционной реформе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «
Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий Воскресенский:
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«Лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения». Юрий Воскресенский о конституционной реформе
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет...
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