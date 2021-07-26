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Суздальцев: «Мы можем наблюдать трагедию развала власти Лукашенко в онлайн-режиме»

26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог – о том, что в белорусском кризисе выигравших нет.

Накануне годовщины президентских выборов-2020 и начала самых масштабных протестов в Беларуси против фальсификации их результатов политолог Андрей Суздальцев рассуждает об итогах «бесконечной карательной кампании, переоформленной сейчас в антитеррористическую операцию», новых причинах политического кризиса и перспективах режима Лукашенко. Выбрали самое интересное.

О гражданском обществе

– Необходимо учесть, что в настоящее время гражданское общество в Беларуси, которое буквально родилось на гребне протестного голосования 2020 года, находится в сложном, переломном состоянии, – пишет Суздальцев. – Оно очень тяжело переживает поражение 2020 года, расколото не только на сторонников и противников Лукашенко и его государства (две основных группы), но можно наблюдать и множество расколов еще и внутри эти двух основных групп. Даже среди откровенных так называемых «ябатек» далеко не всё однозначно, и там тоже идут дискуссии.

О зависимости от России

Российский политолог убежден, что белорусский режим «на 100% зависит от доброй воли Москвы»:

– Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут, но предварительно, конечно, необходимо подсчитать риски и убытки России от такой мгновенной смены власти в соседнем государстве, которое связано с РФ целым комплексом договоров и соглашений.

Понятно, что Лукашенко переиграл сам себя, и огромная политическая и экономическая зависимость от Москвы его буквально душит. Играя четверть века в геополитическое балансирование, он в итоге после 9 августа 2020 года, а также после 23 мая уже 2021 года оказался с одним «крылом».

Запад (пока) вышел из игры. Попытки начать балансирование между Россией и Китаем только насторожили Москву и вызвали улыбки в Пекине.

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Отметим, что Китай, естественно, высказывая формальную поддержку правящему режиму, внимательно наблюдает за процессом распада власти Лукашенко, но беспокойство не демонстрирует, так как, с одной стороны, инвестиции Пекина в Беларуси мизерные, а с другой стороны, о китайских интересах в РБ позаботится Москва.   

Как отмечает политолог, на данном этапе все метания белорусского правителя и его попытки наладить диалог с президентами Казахстана и Азербайджана, засылка премьер-министра в Казахстан, подача сигналов Пекину –  бесполезны.

– Режим изолирован, и у Лукашенко остается только один собеседник – Путин, – констатирует Андрей Суздальцев возможность «наблюдать трагедию развала власти Лукашенко в онлайн-режиме».

 
 
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