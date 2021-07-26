|
Четвертый раз за месяц. 27 июля снова дорожает топливо
26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И снова на одну копейку.
С 27 июля в Беларуси подорожает топливо,
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 93 копейки, АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 25 копеек, ДТ – 2 рубля 3 копейки.
С начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%, напомнили в концерне.
Это четвертое подорожание топлива в июле, и двадцать третье с начала года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И снова на одну копейку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)