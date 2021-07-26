Четвертый раз за месяц. 27 июля снова дорожает топливо

Источник материала: Салiдарнасць

И снова на одну копейку.

С 27 июля в Беларуси подорожает топливо, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 93 копейки, АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 25 копеек, ДТ – 2 рубля 3 копейки.

С начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%, напомнили в концерне.

Это четвертое подорожание топлива в июле, и двадцать третье с начала года.