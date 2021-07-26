Кошку с котятами охраняют овчарки. Только посмотрите, как чутко собаки заботятся о малышах – невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с мамой-кошкой опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка с котятами лежит в ящике, а охраняют семейство две овчарки. При этом видно, что пушистая мама доверяет своим охранникам, а они, в свою очередь, с добротой и чуткостью заботятся о хвостатых детях.





Видео набрало более миллиона просмотров и тысячи комментариев: «Как это мило. Видно, что кошка уверена, что овчарки ничего плохого ее деткам не сделают», «Какие классные лохматые няньки», «Котейке повезло. Собаки и защитят, и с котятами поиграют», «Самая надежная защита в мире!», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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