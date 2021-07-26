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C 27 июля автомобильное топливо подорожает на 1 коп.
Источник материала: ОНТ
На 1 коп. с 27 июля подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на
Средняя котировка нефти за 1 – 23 июля составила 75 долларов США за 1 баррель, рост с начала 2021 года – 37%.
С 27 июля 2021 года изменяется предельный уровень розничных цен на топливо.
Цены за 1 л будут такими: ДТ – 2,03 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,25 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,03 руб., АИ-92-К5-Евро – 1,93 руб.
В концерне уточнили, что с начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%.
Фото: БЕЛТА
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На 1 коп. с 27 июля подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на сайте «Белнефтехима». Средняя котировка нефти за 1 – 23 июля составила 75...
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