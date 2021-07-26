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Названо самое безопасное обезболивающее средство
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал парацетамол самым безопасным лекарством для борьбы с болью,
По словам врача, как обезболивающие, люди принимают в основном нестероидные противовоспалительные средства – анальгин, аспирин, ибупрофен и другие. Но большинству они противопоказаны.
Особую опасность такие препараты могут представлять для пациентов старше 60 лет, так как способствуют кровотечению, отметил Мясников.
При возникновении боли врач посоветовал пить парацетамол, который не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ, хоть и относится к нестероидным препаратам.
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал парацетамол самым безопасным лекарством для борьбы с болью, пишет РИА «Новости». По...
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