Пассажиры рейса Минск – Анталия после нештатной посадки в Москве отправились на курорт другим самолётом

Источник материала: ОНТ

Пассажиры чартера из Минска в Анталью продолжили свой путь на курорт. После нештатной посадки в Москве им предоставили запасной самолет. Сейчас он в воздухе.

На борту 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Изменить маршрут и сделать остановку в Домодедово пришлось из-за отказа одного из двигателей. Сигнализация сработала, когда воздушное судно было над Россией. Пилоты действовали по инструкции: отключили двигатель, после чего лайнер снизился на необходимую высоту. Изначально борт собирались посадить в Воронеже, но его перенаправили в Москву, где самолёт успешно совершил посадку в Домодедово на одном двигателе.

В «Белавиа» добавили – идет расследование. Причины отказа двигателя выяснит спецкомиссия.

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