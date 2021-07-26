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Закатала огурцы первый раз – получились хрустящие, и лучше, чем в магазине! Рецепт от бабушки из деревни – готовится просто!

26.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закатала огурцы первый раз – получились хрустящие, и лучше, чем в магазине! Рецепт от бабушки из деревни – готовится просто!

Рецептом маринованных огурцов поделилась со мной родственница из деревни в Стародорожском районе. Вместе с ней я закатала несколько банок. Это была моя первая в жизни заготовка огурцов на зиму. Оказалось – ничего сложного. Попробуйте сами! Огурчики получаются хрустящие и немного остренькие. А еще они замечательно смотрятся на обеденном или праздничном столе.

Как готовить – на 6 литровых банок: вымойте и сполосните банки. В каждую положите по 2 зубчика чеснока, зонтик укропа, 2-3 лавровых листа. 

Вымойте 2-3 кг небольших огурцов, отрежьте плодоножку и кончик с обратной стороны, надрежьте каждый огурец крест на крест, но не до конца.


Фото с сайта 7dach.ru

Накладывайте огурцы в банку в вертикальном положении. В зависимости от их размера должно получиться около 8-12 огурчиков в каждую. Залейте их маринадом.

Как готовить маринад: в большой кастрюле закипятите 2 л воды. Положите туда 300 г томатного соуса, 250 г сахара, 3 ст. л. соли, 175 г уксуса. Дайте смеси прокипеть минут 5. 

После того, как маринад залит в банки, закройте их крышками и поставьте на стерилизацию в большую, широкую кастрюлю с кипящей водой на 10-15 мин. Потом достаньте, остудите и оставьте на хранение в прохладном месте.


Главное фото с сайта mognotak.ru

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Рецептом маринованных огурцов поделилась со мной родственница из деревни в Стародорожском районе. Вместе с ней я закатала несколько банок. Это была моя первая в...
 
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