Кот начал издавать совсем не свойственные ему звуки. Посмотрите, разве так бывает? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с хрюкающим котом опубликовал ridus.ru .

В ролике кот Кэш поражает умением хрюкать. Этот звук питомец издает вместе с мяуканьем.





Видео набрало более 1,6 млн просмотров. Хрюкающий кот влюбил в себя пользователей Сети: «Ахахаха, так необычно», «Милашка», «Он и вправду хрюкает», «Хочу такого же котика себе», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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