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Кот начал издавать совсем не свойственные ему звуки. Посмотрите, разве так бывает? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с хрюкающим котом опубликовал
В ролике кот Кэш поражает умением хрюкать. Этот звук питомец издает вместе с мяуканьем.
Видео набрало более 1,6 млн просмотров. Хрюкающий кот влюбил в себя пользователей Сети: «Ахахаха, так необычно», «Милашка», «Он и вправду хрюкает», «Хочу такого же котика себе», – писали комментаторы.
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Видео с хрюкающим котом опубликовал ridus.ru. В ролике кот Кэш поражает умением хрюкать. Этот звук питомец издает вместе с мяуканьем. Видео набрало более 1,6 млн...
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