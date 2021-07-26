«Бегом к врачу!» Потрескавшаяся кожа на локтях может быть признаком вот таких болезней

Источник материала: ОНТ

Врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik рассказала признаком каких болезней могут быть трещины, зуд и покраснение кожи на локтях.

Шелушение кожи в области локтей и чрезмерная сухость могут появляться по нескольким причинам. Чаще всего это признаки различных дерматологических заболеваний, отметила врач, например, псориаза. Если появилось покраснение, очень сильная сухость и добавился зуд, то это может быть признаком ихтиоза.

Кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину может быть еще одной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи. Только эндокринолог может определить, так ли это на самом деле, подчеркнула врач.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, что нужно ухаживать за кожей локтей при помощи увлажняющих и защитных средств, даже если ничего не беспокоит. И такой уход должен быть тем тщательнее, чем старше становится человек.

Фото: depositphotos.com













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