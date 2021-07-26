Кот собрался напасть на подругу странным способом. Посмотрите, нужны железные нервы! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике запечатлена очень медленная попытка нападения кота Бинкса на подругу Кьяру.





Видео набрало около 8 млн просмотров и более 2 млн лайков в TikTok.

Пользователи Сети от души посмеялись над необычной тактикой Бинкса: «Ахаха, прям интересно, что за мысли в этот момент были у него в голове», «Я чуть не умерла от напряжения», «Я прям дрогнула в конце, хоть и знала, что так будет», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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