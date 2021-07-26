«Его не бывает много. Очень хорошо залетает!» Раскрыт секрет вкусного соуса к шашлыку

Источник материала: ОНТ

Повар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом вкусного соуса к шашлыку.

Как готовить: свежий томат натрите на терке, чтобы в руке осталась кожица. В него через пресс выдавите чеснок (один-два зубчика), нарубите мелко кинзу. По вкусу для кислоты добавьте рисовый уксус, соль и сахар. Все перемешайте. Для равномерной консистенции можно ввести в состав также немного кетчупа.

Фото: depositphotos.com

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