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«Его не бывает много. Очень хорошо залетает!» Раскрыт секрет вкусного соуса к шашлыку

26.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Его не бывает много. Очень хорошо залетает!» Раскрыт секрет вкусного соуса к шашлыку

Повар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом вкусного соуса к шашлыку.

Как готовить: свежий томат натрите на терке, чтобы в руке осталась кожица. В него через пресс выдавите чеснок (один-два зубчика), нарубите мелко кинзу. По вкусу для кислоты добавьте рисовый уксус, соль и сахар. Все перемешайте. Для равномерной консистенции можно ввести в состав также немного кетчупа.

Фото: depositphotos.com

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Повар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом вкусного соуса к шашлыку. Как готовить: свежий томат натрите на терке, чтобы в руке...
 
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