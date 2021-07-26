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Лукашенко обсудил с Макеем график международных мероприятий с учетом пандемии
Источник материала: ОНТ
Изменения в условиях пандемии и график международных мероприятий стали одной из тем рабочей встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
Глава внешнеполитического ведомства доложил Главе государства об итогах семинара руководителей загранучреждений Беларуси. На встрече обсуждалось и взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами.
ФОТО: БЕЛТА
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Изменения в условиях пандемии и график международных мероприятий стали одной из тем рабочей встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром...
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