Лукашенко обсудил с Макеем график международных мероприятий с учетом пандемии

Источник материала: ОНТ

Изменения в условиях пандемии и график международных мероприятий стали одной из тем рабочей встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Глава внешнеполитического ведомства доложил Главе государства об итогах семинара руководителей загранучреждений Беларуси. На встрече обсуждалось и взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами.





ФОТО: БЕЛТА

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