Штрафы за продажу энергетиков подросткам утвердили в Беларуси













"За продажу энергетиков несовершеннолетним для граждан предусмотрен штраф от Br1 тыс. до Br2 тыс., для должностных лиц – от Br5 тыс. до Br10 тыс., а для юридических лиц – от Br10 тыс. до Br30 тыс.",- говорится в телеграм-канале минской милиции с понедельник.





пишет interfax.by, что в стране вступило в законную силу решение Совмина №363, которое запрещает продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет. В ведомстве напомнили,interfax.by, что в стране вступило в законную силу решение Совмина №363, которое запрещает продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет.





"Согласно документу, энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые нельзя продавать несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки (с долей этилового спирта не более 7%), пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости", - уточнили в милиции.







