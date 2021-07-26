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Штрафы за продажу энергетиков подросткам утвердили в Беларуси
Источник материала: Партизан
С 8 июля в Беларуси ввели запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, в милиции рассказали, какие штрафы за это предусмотрены.
"За продажу энергетиков несовершеннолетним для граждан предусмотрен штраф от Br1 тыс. до Br2 тыс., для должностных лиц – от Br5 тыс. до Br10 тыс., а для юридических лиц – от Br10 тыс. до Br30 тыс.",- говорится в телеграм-канале минской милиции с понедельник.
В ведомстве напомнили,
"Согласно документу, энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые нельзя продавать несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки (с долей этилового спирта не более 7%), пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости", - уточнили в милиции.
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С 8 июля в Беларуси ввели запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, в милиции рассказали, какие штрафы за это предусмотрены.
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