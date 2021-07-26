Фото: пресс-служба президента Беларуси





Беларуси и Азербайджану удалось выстроить отношения на основе взаимопонимания, заявил Александр Лукашенкр во Дворце Независимости во время встречи с послом Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии.





"Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном", - уверен Александр Лукашенко.





пишет Sputnik, он не испытывает и тени сомнения, что у Беларуси будут хорошие отношения с Азербайджаном, потому что у властей двух стран получилось построить отношения на базисе взаимопонимания. По его словам,Sputnik, он не испытывает и тени сомнения, что у Беларуси будут хорошие отношения с Азербайджаном, потому что у властей двух стран получилось построить отношения на базисе взаимопонимания.

Блестящие отношения

Глава государства назвал отношения между двумя странами братскими, являющимися хорошим примером еще со времен СССР.





"Мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить", - считает Лукашенко.





Александр Лукашенко отметил роль Латифа Гандилова, который лично сделал для выстраивания двусторонних отношений многое. По его мнению, азербайджанский дипломат стал другом белорусов. Президент выразил надежду, что Гандилов не забудет про Беларусь и на новом месте работы.

Давление с Запада

Лукашенко отдельно выразил благодарность послу Азербайджана за то, что он понимает непростые процессы, происходящие в республике. После чего добавил, что официальный Минск переживал в прошлом году, когда между Азербайджаном и Арменией вновь обострился конфликт в Нагорном Карабахе.





"В основном благодаря позиции Азербайджана и вашего президента вам удалось стабилизовать обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался", - отметил Александр Лукашенко.





При этом он констатировал, что народы Азербайджана и Армении заслуживают спокойную и мирную жизнь. В свою очередь Беларусь готова оказать техническую и технологическую помощь.





Официальный Минск также признателен за поставки нефти.





"Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире. Вы на нас можете рассчитывать, мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан", - подытожил Лукашенко.