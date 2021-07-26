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Лукашенко: Двери Беларуси всегда открыты для сотрудничества с Азербайджаном
26.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взаимопонимание на уровне – и у политиков, и у народов. Это основа отношений между Беларусью и Азербайджаном, заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Президент в понедельник встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Он завершает свою дипмиссию в стране. Должность посла он занимал с 2017 года. Глава государства поблагодарил дипломата за плодотворную работу.
Беларусь поставляет в Азербайджан агротехнику, лекарства, молоко, лесоматериалы. Баку наращивает поставки нефти. В прошлом году Минск получил 800 миллионов тонн. Идут поставки и в этом году.
За четыре месяца 2021-го товарооборот между Азербайджаном и Беларусью составил около 252 миллионов долларов.
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За четыре месяца текущего года товарооборот между странами составил около 252 миллионов долларов.
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