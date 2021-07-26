Лукашенко: Двери Беларуси всегда открыты для сотрудничества с Азербайджаном

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимопонимание на уровне – и у политиков, и у народов. Это основа отношений между Беларусью и Азербайджаном, заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Президент в понедельник встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Он завершает свою дипмиссию в стране. Должность посла он занимал с 2017 года. Глава государства поблагодарил дипломата за плодотворную работу.

«Что касается наших отношений на перспективу, торгово-экономических связей, помощи со стороны Беларуси в техническом и технологическом плане, то вы знаете, что наши двери всегда открыты. Благодарю вас за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы, вы не прогнулись под давлением со стороны западных государств, вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире», – подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь поставляет в Азербайджан агротехнику, лекарства, молоко, лесоматериалы. Баку наращивает поставки нефти. В прошлом году Минск получил 800 миллионов тонн. Идут поставки и в этом году.

«У нас братские, дружеские отношения. Мы стратегические партнеры. Эти отношения имеют очень прочную основу. Поэтому мы всегда смотрели вперед, двигались вперед, ставили очень важные цели. Слава богу, мы за эти годы смогли выполнить все поставленные задачи», – отметил Латиф Гандилов.

За четыре месяца 2021-го товарооборот между Азербайджаном и Беларусью составил около 252 миллионов долларов.