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«Зеленые» призвали «остановить репрессии против гражданского общества»

26.07.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Остановить репрессии против гражданского общества, отпустить всех политзаключенных и начать реальный диалог с обществом для решения политического кризиса» призвала Белорусская партия «Зеленые» в кратком заявлении, принятом «в связи с репрессиями в отношении НГО и различных инициатив».

«Зеленые» призвали «остановить репрессии против гражданского общества»
Глава партии Дмитрий Кучук. Фото: greenbelarus.info

«За последние две недели была совершена беспрецедентная атака на гражданское общество Беларуси. Были проведены сотни обысков у активистов, журналистов и волонтеров. 48 некоммерческих организаций и СМИ были лишены регистрации, среди них были и экологические инициативы: Центр экологических решений, "Экосреда", Региональный центр экспертизы "Экодемия". Вероятно, в дальнейшем под такой же атакой окажутся оппозиционные общественные объединения, партии и независимые профсоюзы», — предполагают «зеленые».

 
 
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«Остановить репрессии против гражданского общества, отпустить всех политзаключенных и начать реальный диалог с обществом для решения политического кризиса»...
 
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