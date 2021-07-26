«Зеленые» призвали «остановить репрессии против гражданского общества»

«Остановить репрессии против гражданского общества, отпустить всех политзаключенных и начать реальный диалог с обществом для решения политического кризиса» призвала Белорусская партия «Зеленые» в кратком заявлении, принятом «в связи с репрессиями в отношении НГО и различных инициатив».



Глава партии Дмитрий Кучук. Фото: greenbelarus.info