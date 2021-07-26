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Новое устройство заряжает все смартфоны в комнате по воздуху

26.07.2021 20:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новое устройство заряжает все смартфоны в комнате по воздуху
Картинка носит иллюстративный характер
Исследователи приблизились к созданию по-настоящему удобной беспроводной зарядки. Они разработали устройство, которое может передавать энергию по воздуху всем девайсам в определённом радиусе.

Новый передатчик создаёт каналы передачи мощности во всех направлениях сразу. Кроме того, он способен автоматически настраивать каналы, если приёмники, то есть заряжающиеся устройства находятся в движении.

Такие девайсы, как смартфоны, ноутбуки, наушники и другие небольшие гаджеты, оснащённые новым приёмником, могут одновременно получать энергию для зарядки аккумуляторов.


Учёные добились такого эффекта благодаря особому расположению катушек, используемых в передатчике. Сейчас устройство работает высокоэффективно на расстоянии до 20 сантиметров. Однако исследователи будут увеличивать дистанцию. Вероятно когда-нибудь радиус работы передатчика будет охватывать всю комнату.
 
 
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