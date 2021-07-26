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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новое устройство заряжает все смартфоны в комнате по воздуху Ждём такое прекрасное будущее.

Новый передатчик создаёт каналы передачи мощности во всех направлениях сразу. Кроме того, он способен автоматически настраивать каналы, если приёмники, то есть заряжающиеся устройства находятся в движении.Такие девайсы, как смартфоны, ноутбуки, наушники и другие небольшие гаджеты, оснащённые новым приёмником, могут одновременно получать энергию для зарядки аккумуляторов.Учёные добились такого эффекта благодаря особому расположению катушек, используемых в передатчике. Сейчас устройство работает высокоэффективно на расстоянии до 20 сантиметров. Однако исследователи будут увеличивать дистанцию. Вероятно когда-нибудь радиус работы передатчика будет охватывать всю комнату.