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Новое устройство заряжает все смартфоны в комнате по воздуху
Источник материала: UDF
Картинка носит иллюстративный характер
Новый передатчик создаёт каналы передачи мощности во всех направлениях сразу. Кроме того, он способен автоматически настраивать каналы, если приёмники, то есть заряжающиеся устройства находятся в движении.
Такие девайсы, как смартфоны, ноутбуки, наушники и другие небольшие гаджеты, оснащённые новым приёмником, могут одновременно получать энергию для зарядки аккумуляторов.
Учёные добились такого эффекта благодаря особому расположению катушек, используемых в передатчике. Сейчас устройство работает высокоэффективно на расстоянии до 20 сантиметров. Однако исследователи будут увеличивать дистанцию. Вероятно когда-нибудь радиус работы передатчика будет охватывать всю комнату.
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