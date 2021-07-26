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Идеальные пары знаков Зодиака / depositphotos.com

Телец и Козерог

Лев и Весы

Дева и Водолей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы пары знаков Зодиака, у которых идеальная совместимость Астрологи считают, что только три пары знаков Зодиака идеально друг другу подходят.

У этих знаков Зодиака одни цели и планы, поэтому вместе они могут добиться многого. Их притягивает друг другу как магнитом, поэтому и в интимной жизни у них проблем не будет. Да и в целом эта пара не будет ссориться, если конечно 100 черных кошек не перебегут им дорогу.Это большие оптимисты и эстеты. Именно это их и объединяет. Кроме того, Лев подарит Весам уверенность в себе. А сам он станет более спокойным и нежным. При этом чаще всего Львов раздражает то, что Весы постоянно находятся в раздумиях. Но какое-то время они могут мириться с этим, так как хотят узнать неизведанное.И Дева, и Водолей не любят ссориться. Поэтому в их отношениях конфликтов практически не бывает. Но стоит обратить внимание на эмоциональность Водолея, которая может Деву спугнуть. А в целом их отношения можно назвать гармоничными.