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Генпрокурор: Действия Германии во время войны нанесли Беларуси ущерб в $500 млрд

26.07.2021 20:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генпрокурор: Действия Германии во время войны нанесли Беларуси ущерб в 0 млрд
Андрей Швед / БЕЛТА
Материальный ущерб, нанесенный Беларуси Германией в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее 500 миллиардов долларов.

Об этом 26 июля после встречи с Александром Лукашенко заявил генеральный прокурор Андрей Швед. В нынешних ценах, подчеркнул он.

По его словам, Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб на основании архивных документов.

"Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии", — цитирует Андрея Шведа БЕЛТА.


Остается подождать, будет ли ответ на это заявление с немецкой стороны.
 
 
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