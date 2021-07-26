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Генпрокурор: Действия Германии во время войны нанесли Беларуси ущерб в $500 млрд
Источник материала: UDF
Андрей Швед / БЕЛТА
Об этом 26 июля после встречи с Александром Лукашенко заявил генеральный прокурор Андрей Швед. В нынешних ценах, подчеркнул он.
По его словам, Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб на основании архивных документов.
"Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии", —
Остается подождать, будет ли ответ на это заявление с немецкой стороны.
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Остается подождать, будет ли ответ на это заявление с немецкой стороны.
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