Источник материала: UDF



Андрей Швед / БЕЛТА

цитирует Андрея Шведа БЕЛТА. "Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии", —Андрея Шведа БЕЛТА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокурор: Действия Германии во время войны нанесли Беларуси ущерб в $500 млрд Остается подождать, будет ли ответ на это заявление с немецкой стороны.

Об этом 26 июля после встречи сзаявил генеральный прокурор. В нынешних ценах, подчеркнул он.По его словам, Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб на основании архивных документов.Остается подождать, будет ли ответ на это заявление с немецкой стороны.