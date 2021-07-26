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Политолога Валерию Костюгову обвиняют в заговоре и призывах к захвату власти
Источник материала: UDF
Валерия Костюгова
По информации
По этим же статьям обвиняют и эксперта Татьяну Кузину, которая была задержана 29 июня в минском аэропорту. А также участников так называемого заговора против Лукашенко Александра Федуту и Юрия Зенковича.
По такому же обвинению находится уже почти год за решеткой и лидер штаба Бабарико Мария Колесникова.
Валерия Костюгова была задержана 30 июня. Сначала к ней пришли с обыском, потом она нашлась на Окрестина, теперь - на Володарке.
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По такому же обвинению находится уже почти год за решеткой и лидер штаба Бабарико Мария Колесникова.
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