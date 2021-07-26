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Валерия Костюгова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолога Валерию Костюгову обвиняют в заговоре и призывах к захвату власти По такому же обвинению находится уже почти год за решеткой и лидер штаба Бабарико Мария Колесникова.

По информации, ей предъявлены обвинения в призывах к захвату власти и заговоре с целью захвата власти — статьи 361 и 357 Уголовного кодекса. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.По этим же статьям обвиняют и эксперта, которая была задержана 29 июня в минском аэропорту. А также участников так называемого заговора против ЛукашенкоПо такому же обвинению находится уже почти год за решеткой и лидер штаба Бабарикобыла задержана 30 июня. Сначала к ней пришли с обыском, потом она нашлась на Окрестина, теперь - на Володарке.