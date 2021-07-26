Источник материала: UDF



Фото: paulbr75, pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 27 июля снова дорожает автомобильное топливо С 27 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 93 копейки.

С 27 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 93 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 25 копеек, ДТ — 2 рубля 3 копейки.— С 1 по 23 июля среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января увеличилось на 37 процентов. С начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5 процента, — рассказали в «Белнефтехиме».Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 20 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.