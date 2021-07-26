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Медики увели со стадиона победителя олимпийского триатлона

26.07.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это далеко не первый случай получения теплового удара на Играх в Токио. Там сейчас очень жарко и влажно.

© REUTERS / HANNAH MCKAY


Победитель олимпийских соревнований по триатлону норвежец Кристиан Блумменфельт не смог самостоятельно покинуть стадион после завершения гонки.
Прямо с финишной лентой он рухнул на землю. Медики и волонтеры под руки вывели его в раздевалку, сообщает Sputnik со ссылкой на The Sun.

Олимпийский триатлон – это состязания в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км.

Блумменфельт преодолел дистанцию за 1 час 45 минут и 4 секунды, завоевав первое олимпийское золото для своей страны. Вторым стал британец Алекс Йи (1:45.15). Третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24).

Соревнования по триатлону специально перенесли на более раннее время, чтобы было не так жарко, однако это не сильно помогло атлетам. Во время старта температура воздуха достигала тридцатиградусной отметки при влажности 67,1%
Помощь потребовалась еще нескольким спортсменам, которые падали на финише от перегрева и переутомления.

Как сообщают СМИ, нынешняя триатлонная гонка вообще началась с инцидента. Всему виной лодка с телекамерами, которая слишком близко подплыла к спортсменам, а затем не успела вовремя отплыть от зоны старта. Ее маневры были слишком опасны, поэтому судьи приняли решение повторить старт заплыва.

Жарко и влажно

Ранее сообщалось, что российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационных соревнований из-за солнечного удара. Также тепловой удар во время матча первого круга перенесла российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Многие участники Олимпиады жалуются на сильную жару и высокую влажность, которые царят сейчас в Токио.

Специалисты утверждают, что жаркая и влажная среда представляют серьезную опасность для здоровья спортсменов, судей, персонала, официальных лиц, которые могут получить солнечные ожоги и тепловое истощение.


 
 
 
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Это далеко не первый случай получения теплового удара на Играх в Токио. Там сейчас очень жарко и влажно.
 
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