ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Литве местные жители блокируют подступы к полигону, где планируют размещать мигрантов

26.07.2021 20:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов, сообщает DELFI.


Фото: Facebook / LRT.LT

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил, пишет Zerkalo.io, что блокируется мост через реку Меркис. «Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием. Видимо, происходит то же, что в Девенишкес (в этом литовском городе жители добились отсрочки открытия центра приема нелегальных мигрантов. — Прим. редакции). Те же цели», — объяснил Поцюс.

26 июля министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тысяч иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.

«Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, поднадзорной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить вопросы безопасности», — сказала она журналистам.

Напомним, Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Беларусь в страну попали уже более 2,7 тысяч нелегальных мигрантов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов, сообщает DELFI.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко обсудил с Макеем график международных мероприятий с учетом пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by