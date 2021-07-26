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В Литве местные жители блокируют подступы к полигону, где планируют размещать мигрантов
Источник материала: Партизан
Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов, сообщает DELFI.
Фото: Facebook / LRT.LT
Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил,
26 июля министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тысяч иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.
«Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, поднадзорной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить вопросы безопасности», — сказала она журналистам.
Напомним, Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Беларусь в страну попали уже более 2,7 тысяч нелегальных мигрантов.
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Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов, сообщает DELFI.
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