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27 июля будет до +33, местами — сильные ливни

26.07.2021 20:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

27 июля будет до +33, местами — сильные ливни
Жара и ливни ожидаются 27 июля / БЕЛТА​
Во вторник, 27 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью по западу, а утром и днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, днём в отдельных районах выпадет град. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый — до 15-20 метров в секунду.

Ночью термометры покажут 15-21 тепла, днём будет +27...+33.

 
 
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Ночью термометры покажут 15-21 тепла, днём будет +27...+33.
 
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