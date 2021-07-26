Источник материала: UDF



Жара и ливни ожидаются 27 июля / БЕЛТА​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 27 июля будет до +33, местами — сильные ливни Ночью термометры покажут 15-21 тепла, днём будет +27...+33.

Ночью по западу, а утром и днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, днём в отдельных районах выпадет град. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый — до 15-20 метров в секунду.Ночью термометры покажут 15-21 тепла, днём будет +27...+33.