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Олег Гайдукевич: если люди хотят, должен быть механизм, чтобы депутата можно было отозвать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «
Алена Сырова, СТВ:
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что люди почувствуют в ходе изменения Конституции? Когда я езжу по регионам, они не говорят о политической системе страны, не говорят о том, какие будут полномочия у парламента и у Президента. Они говорят: как мы будем жить, что вы нам обещаете, что будет? Люди должны знать – чем сильнее и устойчивее будет наше государство... Сильнее – это не значит нет демократии. Мы в эту Конституцию обновленную добавляем демократические нормы: и ВНС, и усиление ответственности парламента, и усиление местных органов власти. Люди должны понимать, что и экономическая ситуация – зарплаты, пенсии – зависит от этой Конституции, потому что чем устойчивее власть, чем спокойнее она выполняет свои функции, чем больше она представлена народом, тем больше и экономическая роль. А чем больше политиканства – флаги если будем менять, улицы переименовывать, если начнем памятники сносить как в Украине (у них достижение – они снесли последний памятник Ленину и гордятся этим) – это значит крах страны. Страны не будет.
Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет...
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