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Когда аммиаком может отравиться население. Узнали, как спасатели ликвидируют химические аварии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грузовик въехал в железнодорожную цистерну с аммиаком, водитель заблокирован в кабине, а опасный газ угрожает перекинуться на жилую застройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По такой легенде под Гродно разворачиваются тактические учения областного управления МЧС. Задачи по ликвидации химических аварий спасатели будут выполнять на протяжении двух дней. Все это в рамках международного проекта «Безопасность на трансграничной территории».
Четыре отделения спасателей выехали по срочному сообщению: ДТП на железнодорожных путях. Грузовик въехал в состав с заполненными цистернами.
Галина Буро, корреспондент:
На устранение ЧП считанные минуты, ведь аммиаком может отравиться население. Несмотря на жару, спасатели работают в специальных костюмах, которые не пропускают воздух.
Анатолий Ванчук, старший спасатель-химик-дозиметрист ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Первый пункт спасательной операции – оцепление места и химическая разведка. В помощь умная техника.
Юрий Богдевич, начальник службы химической и радиационной защиты ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Пострадавшего водителя грузовика деблокировали из кабины и передали медикам. Параллельно развертывают перфорированные пожарные рукава – они нужны для создания водной завесы для аммиачного облака.
Спасатели устраняют течь аммиака. Первый день тактических учений прошел успешно. Тренировки, согласно проекту международной технической помощи «Безопасность на трансграничной территории». Среди партнеров – Гродненское и Брестское управление МЧС, а также две польские пожарные службы. Все партнеры сегодня на онлайн-связи.
По проекту каждая пожарная служба-партнер получила финансирование. Например, Гродненское областное управление МЧС – около 2 миллионов рублей. Деньги пригодились: закупили спортивное оборудование и снаряжение, но главное – сделали реконструкцию учебно-тренировочного комплекса. Теперь могут принимать соревнования международного уровня.
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Новости Беларуси. Грузовик въехал в железнодорожную цистерну с аммиаком, водитель заблокирован в кабине, а опасный газ угрожает перекинуться на жилую застройку,...
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