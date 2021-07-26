"Хаббл" нашел следы воды в атмосфере спутника Юпитера - Ганимеда

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орбитальный телескоп "Хаббл" впервые обнаружил следы водных паров в атмосфере Ганимеда - одного из крупнейших спутников Юпитера. Благодаря этому ученые предположили, как именно могла сформироваться атмосфера этого объекта. Опубликованные в научном журнале Nature Astronomy результаты исследования приводит ТАСС.

"Считается, что разреженная атмосфера Ганимеда возникла в результате постоянного испарения льда на его поверхности под действием солнечных лучей и заряженных частиц. Однако наблюдения показывали, что в его атмосфере есть кислород, а воды нет. Мы впервые обнаружили ее следы в данных "Хаббла", - пишут исследователи.

О существовании разреженной атмосферы у Ганимеда ученые знают давно: ее следы "Хаббл" открыл в 1998 году. В окрестностях Ганимеда телескоп обнаружил большое количество ионов кислорода. Ученые предполагали, что его источником были молекулы воды, которые частицы высоких энергий или солнечные лучи выбивали из ледовой оболочки спутника. В дальнейшем астрономы не нашли ни одного следа воды в атмосфере Ганимеда.

Астрономы под руководством Курта Резерфорда из Юго-Западного исследовательского института (США) анализировали данные наблюдений за апрель 2018 года, когда Ганимед на несколько часов оказался в тени Юпитера. Сопоставив их с данными "Хаббла" предыдущих лет, ученые "удалили" кислородный сигнал из спектра Ганимеда, благодаря чему увидели "водные" линии в спектре спутника. Раньше их заглушал более сильный сигнал от ионов кислорода.

Благодаря этому ученые оценили концентрацию воды в атмосфере Ганимеда и измерили ее примерную массу. Кроме того, они обнаружили, что концентрация паров воды на светлой и темной сторонах спутника сильно отличается. На солнечной стороне было около 30 нанограмм на каждый квадратный сантиметр поверхности луны Юпитера, а на обратной стороне ее не было вовсе.

Резерфорд и его коллеги надеются, что причину этого откроет европейская миссия JUICE, которую планируют вывести в космос в следующем июне.-0-