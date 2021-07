Пасол Швейцарыі наведаў Наталлю Хершэ ў гомельскай калоніі

Источник материала: Белсат

Пасол Швейцарыі Клод Альтэрматт наведаў Наталлю Хершэ ў жаночай калоніі ў Гомлі. Пра сустрэчу з грамадзянкай Швейцарыі пасол напісаў у сваім Twitter.

Gomel: weiterer Besuch bei Natallia Hersche in der Strafanstalt. Nach 10 Monaten in Gefängnissen bleibt für unsere Mitbürgerin die Situation weiterhin nicht einfach. Natallia told me how very important support from outside is for her, thanking and greeting all of you everywhere! pic.twitter.com/Pvr9vafp74