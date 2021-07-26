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Семья – это мужчина и женщина? Мнение белоруски, депутата и профессора

26.07.2021 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Семья – это мужчина и женщина? Мнение белоруски, депутата и профессора

Я поддерживаю, потому что, если оно будет в Конституции, на нас никто не сможет влиять с другого места – с Запада или еще откуда-то. Что мы должны почему-то… Ай-яй-яй, не соединили женщину с женщиной или мужчину с мужчиной. А так это в Конституции заложено, я считаю, очень правильно, очень здорово. Я жила в Праге долгое время, и муж мой тоже жил. И вот эти вот моменты, когда ты сидишь в трамвае, едешь и напротив тебя целуются два мужчины – это просто…. Я выскакивала из троллейбуса не на той остановке, какой надо, но это просто ужасно. Или муж, когда рассчитывается в кассе, его мужчина хватает за руку, нежно гладит. Это он тоже, как ошпаренный. Это не нормально. Я поэтому очень за это. Очень некрасиво, когда мы за рубежом ходили – мужчины ходят за ручку, обнявшись. Это просто… Это отвратительно.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
О какой демократии они говорят, когда в Европе, последний случай мне рассказали, кафе закрывают за то, что отказались вывешивать флаг этих сексуальных меньшинств? Наши дети в школе будут учить, что такое семья – это мужчина и женщина.

Семья – это мужчина и женщина? Мнение белоруски, депутата и профессора

Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:
К сожалению. Но мы в комиссии обязаны были учесть вот эти нормы, чтобы они были прописаны в Конституции. И если взять даже политтехнологии разрушающие, которые на нас отрабатывались и в прошлом году. Базовые ценности – семья, патриотическое воспитание молодежи и сама молодежь.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас действительно должны существовать другие институты, которые этим должны заниматься. Но на самом деле, если такая агрессивная политика в той же самой Грузии – в религиозной, христианской Грузии выходят на гей-парад – это какая должна была быть проделана работа? И получается, что мы в Конституцию вносим эти нормы не потому, что мы хотим каким-то образом закрепить это, а мы защищаемся. Мы просто защищаемся.

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