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Семья – это мужчина и женщина? Мнение белоруски, депутата и профессора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «
Я поддерживаю, потому что, если оно будет в Конституции, на нас никто не сможет влиять с другого места – с Запада или еще откуда-то. Что мы должны почему-то… Ай-яй-яй, не соединили женщину с женщиной или мужчину с мужчиной. А так это в Конституции заложено, я считаю, очень правильно, очень здорово. Я жила в Праге долгое время, и муж мой тоже жил. И вот эти вот моменты, когда ты сидишь в трамвае, едешь и напротив тебя целуются два мужчины – это просто…. Я выскакивала из троллейбуса не на той остановке, какой надо, но это просто ужасно. Или муж, когда рассчитывается в кассе, его мужчина хватает за руку, нежно гладит. Это он тоже, как ошпаренный. Это не нормально. Я поэтому очень за это. Очень некрасиво, когда мы за рубежом ходили – мужчины ходят за ручку, обнявшись. Это просто… Это отвратительно.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет...
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