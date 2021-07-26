С 1 августа повысятся цены на некоторые марки сигарет

Например,Office Life, гродненские «Премьер» и «Премьер 7» будут стоить уже не 1 рубль 40 копеек, а 1 рубль 53 копейки. Подорожают и Minsk City с 1 рубля 40 копеек до 1 рубля 50 копеек и т. д. При этом компании «Интер-Тобакко» и «Энерго-Оил», которые связаны с сетью «Табакерка», практически не поднимут цены.