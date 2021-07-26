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С 1 августа повысятся цены на некоторые марки сигарет
Источник материала: Партизан
Министерство по налогам и сборам опубликовало данные о ценах на сигареты, которые будут действовать с 1 августа 2021 года в Беларуси. Некоторые виды табачной продукции подорожают.
Например,
В этом году стоимость сигарет меняется не впервые. На определенные виды цены повышались с 1 апреля.
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Министерство по налогам и сборам опубликовало данные о ценах на сигареты, которые будут действовать с 1 августа 2021 года в Беларуси. Некоторые виды табачной...
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