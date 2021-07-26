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«Зеленые»: Беженцы оказались заложниками противостояния властей Беларуси и Литвы

26.07.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская партия «Зеленые» выступила в защиту нелегальных мигрантов, стремящихся через Беларусь попасть в Литву.

«Зеленые»: Беженцы оказались заложниками противостояния властей Беларуси и Литвы
Фото: delfi.lt

«В последнее время увеличилось число мигрантов, которые попадают на территорию Литвы через территорию Беларуси. Это люди из Афганистана, Ирака, Сирии и стран Африки. Политическая и экономическая ситуация в этих странах вынудила этих людей покинуть родной дом и рискнуть всем ради благополучия себя и своей семьи. Беженцы оказались заложниками в рамках противостояния властей двух стран, они становятся объектами нападок со стороны СМИ, законодателей-популистов и циничных политиков, стремящихся получить политические очки на человеческой трагедии», — отмечается в заявлении «зеленых», передает БелаПАН.

Партия считает, что «нелегальных людей не существует», и «призывает все стороны к гуманизму и соблюдению прав человека».

По данным литовских властей, с начала 2021 года на границе с Беларусью пограничники перехватили 2730 мигрантов — в 33,7 раза больше, чем за весь 2020-й (81). Вильнюс обвиняет белорусские власти в использовании мигрантов как инструмента давления на Литву. Минск утверждает, что в проблеме виновата литовская сторона.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская партия «Зеленые» выступила в защиту нелегальных мигрантов, стремящихся через Беларусь попасть в Литву.
 
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