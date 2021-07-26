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Пока в Беларуси жара. Снег и мороз в Южной Африке

26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В ЮАР пришли небывалые холода, в ряде регионов такого не видели с 1960-х.

Пока в Беларуси жара. Снег и мороз в Южной Африке

Тут и далее фото twitter.com/ReenvalSA

Погода в Южно-Африканской Республике уже несколько дней бьет температурные рекорды. Некоторым из них около шестидесяти лет: так, например, в городе Вармбад Тувумби предыдущий рекорд в -5,5°C зарегистрировали 6 июля 1964-го. В этот раз синоптики отметили -5,6°C.

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