Пока в Беларуси жара. Снег и мороз в Южной Африке

Источник материала: Салiдарнасць

В ЮАР пришли небывалые холода, в ряде регионов такого не видели с 1960-х.





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Погода в Южно-Африканской Республике уже несколько дней бьет температурные рекорды. Некоторым из них около шестидесяти лет: так, например, в городе Вармбад Тувумби предыдущий рекорд в -5,5°C зарегистрировали 6 июля 1964-го. В этот раз синоптики отметили -5,6°C.