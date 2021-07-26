|
Пока в Беларуси жара. Снег и мороз в Южной Африке
26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В ЮАР пришли небывалые холода, в ряде регионов такого не видели с 1960-х.
Тут и далее фото
Погода в Южно-Африканской Республике уже несколько дней бьет температурные рекорды. Некоторым из них около шестидесяти лет: так, например, в городе Вармбад Тувумби предыдущий рекорд в -5,5°C зарегистрировали 6 июля 1964-го. В этот раз синоптики отметили -5,6°C.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)