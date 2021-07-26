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На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя

26.07.2021 21:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. На трассе Чериков - Славгород перевернулся грузовой автомобиль - водителя деблокировали работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля на объездной дороге возле Черикова поступило от очевидцев 26 июля в 12.35. Транспортное средство "МАЗ 551605-25" съехало в кювет и перевернулось. В автомобиле находился один водитель.

Работниками ПАСЧ-1 Чериковского РОЧС при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента из грузовика деблокирован водитель, житель Костюковичей 1960 г. р. В удовлетворительном состоянии мужчина госпитализирован в Чериковскую центральную районную больницу.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.-0-

На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя
На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя
На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля на объездной дороге возле Черикова поступило от очевидцев 26 июля в 12.35....
 
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