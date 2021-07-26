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Юрий Воскресенский: мы не претендуем на монопольное право быть отцами-основателями Конституции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований, член Конституционной комиссии:
Кирилл Казаков:
Екатерина Речиц:
Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:
До 21 июля мы сделали все, что могли, Конституционная комиссия, мы приглашали всех политических в том числе субъектов. Кто успел, кто захотел, тот свои поправки внес. Мы ни за кем бегать не будем. Впереди общенациональное обсуждение, оно уже сейчас идет. Вы видите, ваши корреспонденты пошли в народ, и народ живо интересует все, что связано с Конституцией. Поэтому пусть никто не волнуется, будет время еще подшлифовать текст.
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет...
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