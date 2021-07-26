Первый президент Украины Кравчук подключен к аппарату ИВЛ

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, сообщил в понедельник "24 канал".





87-летний Кравчук перенес плановую операцию на сердце 29 июня. После этого информации о здоровье политика не поступало.





Сегодня стало известно, пишет sputnik.by, что Кравчук находится в реанимации. По информации СМИ, он там еще с конца июня. Экс-президент Украины подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.





По некоторым данным, динамика выздоровления Кравчука очень медленная. Врачи пока никак не комментируют его состояние.





Кравчук является постпредом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Местные СМИ пишут, что до конца лета первый президент Украины в переговорах участвовать не будет.