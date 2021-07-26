Белорусы на Олимпиаде: итоги за 26 июля, расписание на вторник

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пишет sputnik.by. Дебютанты соревнований столь высокого уровня пловцы Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович сумели пробиться в финалы, но бороться за призовые места не получилось,sputnik.by.





Шкурдай участвовала в заплыве на 100 м баттерфляем, Шиманович – 100 м брассом. Оба спортсмена расположились на восьмом месте итогового протокола.





Правда, реакция на такой результат у Анастасии и Ильи получилась разной. 18-летняя Шкурдай заявила, что довольна и рассчитывает на прогресс в будущем.

Шиманович, которому 2 августа исполнится 26 лет, от комментариев отказался наотрез.





Не задался день для белорусских теннисистов. 1/16 финала олимпийского турнира не удалось преодолеть Егору Герасимову, который проиграл итальянцу Фабио Фоньини.





На этой же стадии "споткнулась" третья ракетка мира Арина Соболенко. В трехсетовом матче она уступила хорватской теннисистке Донне Векич.

Стартовый бой на Олимпиаде сегодня проиграл белорусский боксер Виталий Бондаренко, выступающий в весовой категории до 75 килограммов. Он уступил американцу Трою Айсли.





Продолжились соревнования у представителей парусного спорта. Опытная Татьяна Дроздовская после четырех гонок располагается на 29-м месте в классе "Лазер-радиал". Никита Циркун, выступающий в классе RS:X после четырех гонок занимает 18-е место.





В каких видах программы вступят белорусы





Во вторник, 27 июля, соревнования продолжат белорусы, выступающие в пулевой стрельбе, теннисе, боксе и парусном спорте.





В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в смешанной белорусской команде выступят Юрий Щербацевич и Мария Мартынова.

В 1/16 теннисного турнира продолжит борьбу Илья Ивашко. Его соперником станет Михаил Кукушкин из Казахстана.





На ринг завтра выйдут белорусские боксеры. Александр Радионов (весовая категория до 69 кг), в 1/8 финала турнира сразится с британцем Пэтом Маккормаком. А Владислав Смягликов (91 кг) проведет бой с Ато Леау Плодцики-Фаоагали из Самоа.





В очередном этапе парусных гонок выступит также Татьяна Дроздовская.





Лучший результат





Пока лучший результат у белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио – четвертое место у представительниц стрельбы из лука в командном турнире. В борьбе за бронзу Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова уступили немкам со счетом 1:5.