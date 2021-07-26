Певица МакSим пришла в сознание

Фото: Алексей Смагин / PhotoXpress





Отмечается, что врачи вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы проверить, сумеет ли она дышать самостоятельно. Исполнительница оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.





Состояние МакSим все еще оценивается как стабильно тяжелое.





Ранее в понедельник об улучшении состояния исполнительницы РИА Новости заявила ее представительница Маргарита Соколова.



