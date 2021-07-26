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Певица МакSим пришла в сознание

26.07.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пришла в сознание. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Алексей Смагин / PhotoXpress

Отмечается, что врачи вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы проверить, сумеет ли она дышать самостоятельно. Исполнительница оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

Состояние МакSим все еще оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в понедельник об улучшении состояния исполнительницы РИА Новости заявила ее представительница Маргарита Соколова.

О том, пишет Лента.Ру, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
 
 
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Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пришла в сознание. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Telegram-канал Mash.
 
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