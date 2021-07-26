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Суд признал экстремистским телеграм-канал «Хартия-97%»

26.07.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеграм-канал «Хартия-97%» включен в республиканский список экстремистских материалов по решению суда Центрального района Минска. Заседание прошло 16 июля.

Суд признал экстремистским телеграм-канал «Хартия-97%»

Редактор одноименного сайта (заблокирован в Беларуси) Наталья Радина написала в «Фейсбуке», что ее «прежде с различными премиями и наградами меньше людей поздравляло», чем с признанием ТК экстремистским.

В тот же день этот же суд признал экстремистскими телеграм-канал и чат «Буслы ляцяць», телеграм- и ютьюб-каналы «Рудабельская паказуха», которые основал известный блогер Андрей Паук.

Также 16 июля суд Минского района признал экстремистским телеграм-чат «Новая Боровая 98%».

 
Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал «Хартия-97%» включен в республиканский список экстремистских материалов по решению суда Центрального района Минска. Заседание прошло 16 июля.
 
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