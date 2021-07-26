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Кукуруза в руках рассыпается в труху. С какой проблемой столкнулись на юго-востоке Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тревожные новости приходят с полей юго-востока страны. В Гомельской области под угрозой оказался урожай кукурузы. Всему виной отсутствие осадков и продолжительный период аномально высоких температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От засухи, по предварительным оценкам, пострадало не менее 10 % посевов, это около 30 тысяч гектаров. Аграрии не досчитаются не только зерна, но и кормов. В отдельных хозяйствах ситуацию без преувеличения называют крайне тяжелой.
Да, он зеленый, а влаги уже нет. Все ему уже.
Опытный растениевод Василий Борисов говорит: смотреть спокойно на эти поля уже нет сил. Кукуруза, которая должна была бы сейчас радовать глаз набирающими силу початками, вместо этого в руках рассыпается в труху.
Василий Борисов, заместитель директора предприятия «Гомельская птицефабрика»:
Безысходность – это слово здесь звучит неслучайно. Василию Борисову нужно прокормить почти 4 000 коров и более миллиона птиц, а на полях хозяйства даже при самом оптимистичном прогнозе сейчас осталось не более трети урожая кукурузы на зерно, на силос же удастся заготовить не более 6 000 тонн вместо запланированных 27 000. Ситуация действительно непростая. И не только в Гомельском районе.
Александр Добриян, корреспондент:
То, что пока не все поля высохли в порох и отдельные посевы выглядят условно здоровыми, специалистов тоже не успокаивает. Растениям уже нанесен непоправимый ущерб. Так же как и экономике региона.
Иван Рудович, главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Помимо стратегической для юго-восточного региона кукурузы, страдают от засухи и другие культуры. Уже сейчас можно говорить о потере в качестве льна, повлияет такая погода и на урожай картофеля.
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Новости Беларуси. Тревожные новости приходят с полей юго-востока страны. В Гомельской области под угрозой оказался урожай кукурузы. Всему виной отсутствие осадков...
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