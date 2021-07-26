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Грузовик МАЗ перевернулся возле Черикова

26.07.2021 22:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На трассе Чериков — Славгород перевернулся грузовой автомобиль. Водителя деблокировали работники МЧС.

Грузовик МАЗ перевернулся возле Черикова
Фото Могилевского областного управления МЧС

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля на объездной дороге возле Черикова поступило от очевидцев днем 26 июля. Транспортное средство «МАЗ 551605-25» съехало в кювет и перевернулось, сообщили в МЧС.

В автомобиле находился один водитель — житель Костюковичей 1960 года рождения. Его деблокировали и доставили в райбольницу.

 
 
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На трассе Чериков — Славгород перевернулся грузовой автомобиль. Водителя деблокировали работники МЧС.
 
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