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«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси, по оперативным данным ОСВОД, утонули 330 человек, из них 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты особо подчеркивают, что почти в половине случаев причиной трагедии стало алкогольное и наркотическое опьянение.
Чтобы вовремя вмешаться и предотвратить страшные последствия, сотрудники милиции выходят в пляжные рейды. В один из таких рейдов отправилась съемочная группа СТВ.
Благоприятные погодные условия в Беларуси превратили города в настоящие курорты. Вместе с новым статусом пришли и новые опасности. Люди в погонах мониторят обстановку на пляжах. Правый берег реки Мухавец в Бресте еще называют семейным. Брестчанка Татьяна с внучкой бывает здесь почти каждый день. Признается, с публикой здешней знакома, в том числе и нетрезвой.
Татьяна Прудникова, жительница Бреста:
Акварейд милиции включает посещение как разрешенных мест для купания, так и стихийных. Озера Сои в черте Бреста славятся своей прозрачной водой, правда, оборудованных пляжей здесь нет и купаться запрещено. Компания подростков на берегу уверяет в обратном.
– Тут запрещено, здесь нет ОСВОД, то есть в случае необходимости никто не окажет помощь. Понимаешь?
Молодым людям нет и 16 лет. Милиционеры пока ограничились предостережением. Парни подтверждают, что здешние места облюбовали любители экстрима.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С начала 2021 года в Беларуси на воде погибли 330 человек. 144 жизни унес алкоголь.
Андрей Хвесюк, старший инспектор отдела охраны правопорядка Ленинского РОВД города Бреста:
А вот следующие городские курортники явно градусов к температуре воздуха решили добавить. В объектив попадает и алкоголь, и наполненные стаканчики. Это уже позже компания из четыре молодых и не очень трезвых людей будет убеждать, что культурно же отдыхают.
– Успокойся.
Судя по внешнему виду этих молодых мужчин, алкозаплыв стал бы вопросом времени. А смогли бы выплыть? Пожалуй, оставим без ответа.
Угомонись, дурак. Угомонись.
Выйти сухими из воды у компании не получилось. Патруль задерживает всех участников импровизированного застолья. Впрочем, это, вероятно, сохранит жизнь. И не одну.
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«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси
Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси, по оперативным данным ОСВОД, утонули 330 человек, из них 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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