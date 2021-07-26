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«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

26.07.2021 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси, по оперативным данным ОСВОД, утонули 330 человек, из них 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты особо подчеркивают, что почти в половине случаев причиной трагедии стало алкогольное и наркотическое опьянение.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Чтобы вовремя вмешаться и предотвратить страшные последствия, сотрудники милиции выходят в пляжные рейды. В один из таких рейдов отправилась съемочная группа СТВ.

Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Благоприятные погодные условия в Беларуси превратили города в настоящие курорты. Вместе с новым статусом пришли и новые опасности. Люди в погонах мониторят обстановку на пляжах. Правый берег реки Мухавец в Бресте еще называют семейным. Брестчанка Татьяна с внучкой бывает здесь почти каждый день. Признается, с публикой здешней знакома, в том числе и нетрезвой.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Татьяна Прудникова, жительница Бреста:
Против алкоголя, лучше вода или напиток, какой-то компот. Но пить на речке, когда жарко, это вообще. Людей так очень много тонет. Дети тонут. Если взрослые пьют, то ребенок в это время без присмотра. Тонут дети. Да и сами взрослые тонут, потому что вода не любит пьяных.

Акварейд милиции включает посещение как разрешенных мест для купания, так и стихийных. Озера Сои в черте Бреста славятся своей прозрачной водой, правда, оборудованных пляжей здесь нет и купаться запрещено. Компания подростков на берегу уверяет в обратном.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

– Тут запрещено, здесь нет ОСВОД, то есть в случае необходимости никто не окажет помощь. Понимаешь?
– Да.
– Есть риск утонуть. В таких запрещенных местах нет присмотра.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Молодым людям нет и 16 лет. Милиционеры пока ограничились предостережением. Парни подтверждают, что здешние места облюбовали любители экстрима.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Самодельная тарзанка. Явно этим техническим ноу-хау активно пользуются. Правда, мы видим, что одна часть дерева уже ушла под воду. На ней есть ступени, а это значит, что трагедия либо произошла, либо может произойти в любой момент. А в округе ни души.

С начала 2021 года в Беларуси на воде погибли 330 человек. 144 жизни унес алкоголь.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Андрей Хвесюк, старший инспектор отдела охраны правопорядка Ленинского РОВД города Бреста:
Наш рейд завершен. К нашему удивлению случаев распития алкогольных напитков не выявлено. Предполагаем, что это связано с тем, что будний день. В выходные и предвыходные дни у нас выставляется больше нарядов на охрану общественного порядка, чем в будние.

А вот следующие городские курортники явно градусов к температуре воздуха решили добавить. В объектив попадает и алкоголь, и наполненные стаканчики. Это уже позже компания из четыре молодых и не очень трезвых людей будет убеждать, что культурно же отдыхают.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Успокойся.
Я подошел сюда, думаешь, ты при форме?
Успокойся.
Слушай меня.
Успокойся.
Я сейчас приду в опорный пункт.
Успокойся, Димон.

Судя по внешнему виду этих молодых мужчин, алкозаплыв стал бы вопросом времени. А смогли бы выплыть? Пожалуй, оставим без ответа.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Угомонись, дурак. Угомонись.

«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Выйти сухими из воды у компании не получилось. Патруль задерживает всех участников импровизированного застолья. Впрочем, это, вероятно, сохранит жизнь. И не одну.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси, по оперативным данным ОСВОД, утонули 330 человек, из них 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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