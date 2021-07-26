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«Мы находимся по всей Беларуси». Молодёжный парламент подводит итоги первого года работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполнился год. В июле 2020 года он был создан на общественных началах как консультативно-совещательный орган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его состав входят молодые люди из всех регионов в возрасте от 18 до 31 года. С членами Президиума Молодежного совета 26 июля встретилась спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Дмитрий Карпиков, заместитель председателя комиссии по вопросам экологии, волонтерскому движению и устойчивому развитию Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Максим Крупейченко, председатель комиссии по предпринимательству, экономике и инновационному развитию Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
У молодежного парламента есть свой сайт, куда можно обратиться. Там же открыта обратная связь для предложений по изменениям в Конституцию.
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Новости Беларуси. Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполнился год. В июле 2020 года он был создан на общественных началах как...
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