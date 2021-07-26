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«Мы находимся по всей Беларуси». Молодёжный парламент подводит итоги первого года работы

26.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполнился год. В июле 2020 года он был создан на общественных началах как консультативно-совещательный орган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы находимся по всей Беларуси». Молодёжный парламент подводит итоги первого года работы

В его состав входят молодые люди из всех регионов в возрасте от 18 до 31 года. С членами Президиума Молодежного совета 26 июля встретилась спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова о работе Молодёжного парламента: это хорошая школа, хороший опыт

«Мы находимся по всей Беларуси». Молодёжный парламент подводит итоги первого года работы

Дмитрий Карпиков, заместитель председателя комиссии по вопросам экологии, волонтерскому движению и устойчивому развитию Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Преимущество Молодежного парламента в том, что мы находимся по всей Беларуси. И мы можем услышать молодежь, которая находится далеко, где-то в глубинках. Как раз таки у тех людей есть какие-то мысли, идеи, которые хотелось бы донести до самого высшего уровня.

«Мы находимся по всей Беларуси». Молодёжный парламент подводит итоги первого года работы

Максим Крупейченко, председатель комиссии по предпринимательству, экономике и инновационному развитию Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Молодежный парламент состоит из 70 членов. Это люди из всей страны. По нашей тематике были организованы общественные приемные. Наши члены участвуют в диалоговых площадках, в организации молодежного бизнес-инкубатора.

У молодежного парламента есть свой сайт, куда можно обратиться. Там же открыта обратная связь для предложений по изменениям в Конституцию.

 
 
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Новости Беларуси. Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполнился год. В июле 2020 года он был создан на общественных началах как...
 
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