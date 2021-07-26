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Наталья Кочанова о работе Молодёжного парламента: это хорошая школа, хороший опыт

26.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполнился год. В июле 2020 года он был создан на общественных началах как консультативно-совещательный орган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова о работе Молодёжного парламента: это хорошая школа, хороший опыт

В его состав входят молодые люди из всех регионов в возрасте от 18 до 31 года. С членами Президиума Молодежного совета 26 июля встретилась спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова о работе Молодёжного парламента: это хорошая школа, хороший опыт

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы уже несколько таких встреч провели. Я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что принимаете активное участие во всех наших мероприятиях. Совсем недавно мы проводили выездное заседание Президиума Совета Республики в Ушачах, где принимали участие наши молодые коллеги. Это хорошая школа, хороший опыт в работе. Мы его продолжим.

За год Молодежным парламентом было реализовано много проектов, в том числе по сохранению объективной исторической памяти. Молодые парламентарии приняли участие в работе над внесением изменений в Конституцию, а также в работе над законопроектами. Удалось наладить и международные связи. В частности, в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве с коллегами из Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

 
 
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Новости Беларуси. Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполнился год. В июле 2020 года он был создан на общественных началах как...
 
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